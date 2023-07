Wisła Kraków. Ważny sponsor jednak nie odejdzie z „Białej Gwiazdy”

Firma Nowak Mosty z Wisłą współpracuje od 2019 roku. Na pewnym etapie tej współpracy bardzo mocno w klub zaangażował się właściciel firmy Władysław Nowak. Od sierpnia do 23 listopada był on nawet prezesem piłkarskiej spółki. Później jednak, po przejęciu większościowego pakietu akcji przez Jarosława Królewskiego, Nowak odszedł z klubu i wypowiadał się dość ostro o tym, co w Wiśle się dzieje. Ostatni raz po tym, jak „Biała Gwiazda” przegrała baraż z Puszczą Niepołomice. Zapowiedział wtedy publicznie, że jego firma prawdopodobnie wycofa się ze sponsorowania Wisły. Wywiadzie dla Radia ZET stwierdził wtedy: - Będziemy jeszcze rozmawiać, ale prawdopodobnie nie będziemy już sponsorować Wisły w takim zakresie, jak do tej pory.

Jak się jednak okazało, to zdanie trzeba czytać dosłownie, a konkretnie położyć nacisk na frazę „w takim zakresie”. Bo Nowak w Wiśle zostaje, ale w nieco mniejszej formie. Wisła w swoim komunikacie informuje: Mając na uwadze dotychczasową współpracę firma Nowak-Mosty planuje dalsze wsparcie inicjatyw i akcji organizowanych przez Wisłę Kraków.