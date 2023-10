Wisła Kraków. Ważne zwycięstwo juniorów „Białej Gwiazdy” Bartosz Karcz

Bartek Ziółkowski/wislakrakow.com

Zespół Wisły Kraków, rywalizujący w Centralnej Lidze Juniorów U-19 odniósł bardzo ważne zwycięstwo, pokonując Wartę Poznań 4:3. Choć „Biała Gwiazda” prowadziła do przerwy 4:0, to emocji nie brakowało do samego końca.