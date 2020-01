Wisła Kraków. Walka o miejsce w bramce „Białej Gwiazdy” trwa

- Dla mnie rywalizacja pomiędzy naszymi bramkarzami zaczyna się od nowa. W okresie przygotowawczym wszyscy mają równe szanse, żeby wywalczyć miejsce w wyjściowym składzie - tłumaczy trener Wisły.

Michał Buchalik jesienią puścił 35 bramek. To drugi najgorszy wynik, jeśli chodzi o zespół, bo więcej goli wpadło jeszcze tylko do siatki ŁKS-u Łódź (37). Tylko, że to „Buchal” jest tym, który puścił najwięcej bramek, bo on grał w Wiśle wszystko, a w zespole beniaminka były zmiany golkiperów. Trzeba jednak w tym miejscu dodać, że akurat do Buchalika trudno było mieć większe zastrzeżenia. Nie zaliczył od lipca praktycznie ani jednej spektakularnej wpadki. Jeśli gole puszczał, to bardziej po błędach kolegów z pola. Teraz Buchalik nie kryje, że nie boi się rywalizacji przede wszystkim z Mateuszem Lisem. W zimowych sparingach grają obaj na razie prawie po równo.

- Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że rywalizacja o miejsce w składzie zaczęła się od nowa - podkreśla Buchalik. - Pracuję ciężko na każdym treningu, staram się pokazać z dobrej strony w sparingach, a trener na końcu przygotowań wybierze bramkarza, który stanie w bramce w pierwszym ligowym meczu z Jagiellonią Białystok. Taka rywalizacja jest potrzebna. Bez rywalizacji zawodnik może nawet trochę podświadomie zachowywać się inaczej. A jak jest konkurent, to automatycznie człowiek się spręża i koncentracja cały czas musi być na sto procent. Mnie takie coś odpowiada.