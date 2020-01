Wisła Kraków. W środę podpiszą porozumienie? Wszystko na to wskazuje

Gdy na początku 2019 roku trójka ratowników, jak przyjęło się ich nazywać, pożyczyło piłkarskiej spółce 4 mln złotych, umowa zawarta została do końca roku. Wtedy też mieli podjąć decyzję, czy przejmą spółkę już jako jej pełnoprawni właściciele, czy też otrzymają zwrot pożyczki, a Wisła SA wróci do TS-u. Jak wiadomo, Błaszczykowski, Jażdżyński i Królewski byli gotowi przejąć spółkę, ale stawiali warunki. Pisaliśmy o tym wielokrotnie, teraz przypomnijmy krótko - chodziło o przekazanie całej Akademii Piłkarskiej do spółki, podzielenie się prawami do nazwy i znaków towarowych po 50 procent z TS-em oraz przejęcie kontroli nad tzw. wewnętrznym długiem, sięgającym 40 mln złotych. Do końca roku ostatecznego porozumienia nie udało się wypracować. Do 31 grudnia kibice denerwowali się, jaka będzie najbliższa przyszłość ich klubu. W końcu w ostatnim dniu roku Tomasz Jażdżyński poinformował, że trójka ratowników zdecydowała się przedłużyć o kolejne 12 miesięcy stan, jaki panował w 2019 roku. Towarzystwo przystało na taki układ, który jest zresztą dla TS-u korzystniejszy, niż jego władze same początkowo proponowały. Jesienią bowiem prezes Rafał Wisłocki mówił, że można przedłużyć sprawę o pół roku i na spokojnie wynegocjować ostatecznie warunki, na jakich piłkarska spółka trafi w ręce wspomnianej trójki.