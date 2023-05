Wisła Kraków. W przypadku kibiców „Białej Gwiazdy” to już nie dziwi…

To już zaczyna być w przypadku Wisły Kraków tradycja, że w tym roku bilety na jej mecze schodzą błyskawicznie. Są wręcz towarem, na który trzeba polować. Wszystko oczywiście z takiego powodu, że stadion przy ul. Reymonta przechodzi remont, ograniczona jest liczba miejsc do niecałych dziesięciu tysięcy, a że dla kibiców Wisły to o wiele za mało, to mamy taki, a nie inny efekt.