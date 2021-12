Wisła Kraków w meczu z Wartą Poznań ma być głodna zwycięstwa

Adrian Gula pierwszy raz z trybun

Więcej optymizmu po Pucharze Polski

Wisła do Grodziska Wlkp. pojedzie podbudowana wygraną w Łodzi z Widzewem w Pucharze Polski. Ten mecz to plusy - bo zespół podniósł się, choć przegrywał, co nie było wcześniej tak oczywiste. Do tego doszła bardzo dobra postawa bramkarza Pawła Kieszka, duża, pozytywna agresja w grze. Minusy to natomiast gra na bokach w obronie, gdzie rywale potrafili często zrobić spore zamieszanie.

- Zawsze musi być kompleksowa ocena po meczu - mówi Adrian Gula. - Cieszę się, że tym razem, że drużyna zareagowała, bo wiele razy rozmawialiśmy, że mamy z tym problem. Ten mecz pokazał, że ważne jest jak się wygląda na początku, ale również na końcu. To, że Paweł Kieszek dobrze bronił, to że „Biegi” też nam dawał dużo we wcześniejszych meczach to nie jest dla mnie problem z wyborem bramkarza. Teraz mamy większe pole manewru, co jest dobre dla drużyny. To samo w ataku, gdzie Kliment wszedł z ławki i strzelił dwie bramki, a wcześniej bardzo ważne trafienie zaliczył Felicio. Mamy też duży wybór w obronie, gdzie Frydrych z Sadlokiem dobrze współpracowali i udanie przerywali kontry przeciwnika. Ważne, żeby wszyscy czuli, że jesteśmy jedną drużyną. Czasami nie jest najważniejsze kto wychodzi w podstawowym składzie, bo bardziej istotne może okazać się to, kto wejdzie z ławki i w decydującym momencie pomoże zespołowi. Co do problemów na bokach, to one oczywiście były, ale to nie jest kwestia tylko gry bocznych obrońców, ale również ich współpracy ze skrzydłowymi. Jeśli ona będzie, to i problemów będziemy mieli mniej.