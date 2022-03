Wisła Kraków w „meczach otwarcia”. Czy wreszcie uda się zatrzymać tę karuzelę?

By zawęzić pole naszych „badań”, za punkt wyjścia wzięliśmy składy Wisły w pierwszych meczach kolejnych faz rozgrywek (nazwaliśmy je „meczami otwarcia”), startując w 2019 roku, a więc w chwili, gdy spółka piłkarska została odebrana Towarzystwu Sportowemu (formalnie nastąpiło to później, ale liczy się faktyczna zmiana w zarządzaniu klubem).

Mowa o spotkaniu z 11 lutego 2019 roku, następnie o pierwszym meczu w nowym sezonie z 20 lipca 2019 roku, kolejnym rozpoczynającym wiosenną część rozgrywek z 8 lutego 2020 roku i tak dalej, aż do pierwszego tegorocznego spotkania z Rakowem Częstochowa 6 lutego. Pełne zestawienie znajduje się poniżej.

Oczywiście można powiedzieć, że tak ograniczony wybór nie jest w pełni miarodajny – i w pełni się zgadzamy. Wiadomo, że bardzo często wpływ na zestawienie jedenastki mają kontuzje i kartki, ale to samo odnosi się do każdego jednego meczu, więc gdybyśmy wzięli na tapetę inny zestaw, zarzut byłby ten sam. A nie chodziło nam o to, by wertować składy tydzień po tygodniu, bo wtedy ewolucja zespołu jest mniej czytelna.