Wisła Kraków. W Legnicy „Biała Gwiazda” chce potwierdzić swoją formę

Wygrana 5:1 z Arką Gdynia po dobrej grze sprawiła, że w Wiśle Kraków powiało optymizmem. Żeby on pozostał, krakowianie muszą rozegrać dobre kolejne spotkanie. W piątek o godz. 20.30 zmierzą się w Legnicy z Miedzią.

WISŁA KRAKÓW. Najbogatszy serwis w Polsce o piłkarskiej drużynie "Białej Gwiazdy" Optymiści powiedzą, że wygrana z Arką świadczy o tym, że zespół Radosława Sobolewskiego „odpalił”. Pesymiści, że to gdynianie zagrali bardzo słaby mecz w Krakowie, a „Biała Gwiazda” tylko to wykorzystała. Realnie oceniając jednak sprawę, trzeba powiedzieć, że Wisła zagrała rzeczywiście bardzo dobrze, ale żeby być pewnym tego, że zespół wskoczył już na właściwe tory potrzebna jest dodatkowa weryfikacja. I ona nastąpi właśnie w Legnicy. I chyba nie ma na to lepszego miejsca niż stadion lidera, który do tej pory zgromadził w sześciu kolejkach 14 punktów. Miedź nie przegrała jeszcze meczu w tym sezonie! W sześciu kolejkach cztery razy wygrywała, a dwa razy remisowała. Nawet jeśli nie wszystkie mecze tego zespołu były efektowne, nawet jeśli jedno czy drugie zwycięstwo wyszarpane, to jednak jest spadkowicz w ekstraklasy póki co bardzo efektywny w zdobywaniu kolejnych punktów. I solidny w grze.

Wisłę czeka zatem trudne zadanie, ale jak podkreśla Radosław Sobolewski: - Miedź jest liderem, zdobywa punkty regularnie. Przedstawiłem jednak chłopcom mój punkt widzenia. A on jest taki, że najważniejsze jest to, jak my zagramy, jak my podejdziemy do tego spotkania. Jak będziemy skoncentrowani, z jaką konsekwencją będziemy wypełniali założenia taktyczne. To jest dla mnie najważniejsza sprawa. Szkoleniowiec Wisły uspokaja również, że nie należy spodziewać się powtórki z Tychów, gdzie „Biała Gwiazda” nie tylko przegrała z GKS-em, ale zagrała przede wszystkim bardzo słabe spotkanie. Można było wtedy powiedzieć, że mentalnie „nie dojechała” na ten mecz. Teraz ma być inaczej. - Przydarzyło nam się najsłabsze spotkanie w tej rundzie i po prostu nie możemy rozegrać drugiego takiego meczu - podkreśla Sobolewski. - Obiecywać nic nie chciałbym, ale myślę, że chłopcy są na tyle świadomi pewnych rzeczy, że już wiedzą, że po prostu nam nie przystoi wyglądać w ten sposób i grać w ten sposób. Na takie coś szkoda marnować swój czas, talent. Przekazuję im to dzień w dzień. Jesteśmy wystarczająco mocni, żeby grać dobre spotkania i wygrywać mecze w tej lidze.

Wisła ma dobrą sytuację kadrową przed meczem w Legnicy. Kontuzjowani są jedynie Angel Baena i Michał Żyro. Pozostali zawodnicy są do dyspozycji Radosława Sobolewskiego. W Legnicy podchodzą z szacunkiem do najbliższego rywala. Trener Miedzi Radosław Bella mówi dla oficjalnego serwisu internetowego legniczan: - Wisła jest klasową drużyną o ogromnym potencjale. Szczególnie tym piłkarskim. Pomimo początkowych problemów jest to zespół, który na pewno będzie się liczył w Fortuna 1 Lidze. Dlatego spodziewamy się bardzo trudnego meczu w piątek. Będzie to raczej starcie, w którym spotkają się dwie wyrównane, ale całkiem inne drużyny. Każda będzie chciała wypunktować rywala. Myślę, że będzie to mecz odważnych zespołów i być może zobaczymy kilka bramek, ale nie ukrywam, że chciałbym zagrać na zero z tyłu. Jeśli chodzi o sytuację kadrową Miedzi, to trener Bella zdradza: - Do zdrowia dochodzą powoli Florian Hartherz i Tarsi Aguado. Lekki uraz ma Patryk Pierzak i jego występ stoi pod znakiem zapytania.

Tymek Kucharczyk czyli polska nadzieja motorsportu