Wisła Kraków. W klubie z ul. Reymonta cierpliwość wciąż w cenie

Trener Adrian Gula, również prezesi Wisły, od początku sezonu powtarzają, że drużyna jest w przebudowie, a ten proces wymaga czasu i cierpliwości. Wygląda na to, że kibice będą musieli się uzbroić w dużą dozę tej ostatniej, bo jak to na budowie bywa, nie brakuje problemów, trudnych momentów. Nawet jednak tych fanów, którzy cierpliwi są bardzo, musi martwić w ostatnim czasie już nie tyle fakt, że drużyna przegrała w lidze dwa mecze z rzędu, co bardziej styl, w jakim to uczyniła. Bo po bardzo słabym w wykonaniu krakowian spotkaniu w Poznaniu, przyszło również słabe, a w pierwszej połowie nawet chyba słabsze z Pogonią Szczecin. I tylko temu, że „Portowcy” mają nieco mniej ofensywny styl niż Lech, zawdzięczają wiślacy, że ten mecz przegrali tylko 0:1. Bardzo rzuca się jednak w oczy coś innego, totalna niemoc w kreowaniu sytuacji pod bramką rywali. Szczególnie wymowne było to w pierwszej połowie niedzielnej potyczki, gdy Wisła nie oddała choćby jednego strzału!