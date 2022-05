Wisła Kraków w klasyfikacji Pro Junior System zyska milion. Zarobi też Cracovia

Wisła wyszła na prowadzenie w klasyfikacji Pro Junior System po pierwszym meczu wiosennej części rozgrywek z Rakowem Częstochowa. Przez pewien czas utrzymywała przewagę, ale w momencie, gdy zaczęła staczać się w tabeli ekstraklasy, trener Jerzy Brzęczek odstawił od gry dwóch młodzieżowców, którzy często punktowali dla "Białej Gwiazdy". Mowa przede wszystkim o bramkarzu Mikołaju Biegańskim, a także kontuzjowanym od miesiąca Piotrze Starzyńskim. Na dodatek wczesną wiosną poważnej kontuzji doznał skrzydłowy Mateusz Młyński i nie grał przez ponad dwa miesiące, natomiast prawy obrońca Dawid Szot występował sporadycznie. W końcówce sezonu jedynym, który niemal w każdym meczu zbierał punkty był Konrad Gruszkowski.

Ogółem punktowało sześciu wiślaków, a de facto pięciu, gdyż udział wypożyczonego zimą do GKS Tychy Krystiana Wachowiaka był symboliczny (1 punkt). Tymczasem Legia wystawiała w składzie przez cały sezon aż ośmiu młodzieżowców. Co więcej, swoje zrobiły powołania i częsta gra w kadrze U-21 bramkarza Cezarego Miszty (900 punktów; dla porównania Gruszkowski 332 pkt), bo występy w drużynach narodowych także liczą się do klasyfikacji PJS.