Wisła Kraków. W futbolu takie klęski to nic nowego. „Biała Gwiazda” musi szybko się podnieść

Na początek na krótko przenieśmy się o prawie czterdzieści lat wstecz. 1 czerwca 1983 roku przyjechał do Krakowa zmierzający po swoje pierwsze mistrzostwo w historii Lech. Wisła była wówczas co najwyżej średniakiem, w której sporo było co prawda jeszcze zawodników pamiętających mistrzowski tytuł z 1978 roku, ale ta drużyna spisywała się tak naprawdę z sezonu na sezon coraz gorzej. Wtedy jednak, w czerwcowym słońcu wprost zdemolowała „Kolejorza” 6:0. Lech po takiej klęsce pozbierał się jednak błyskawicznie, wygrał wszystko do końca sezonu i na mecie zameldował się na pierwszym miejscu z jednym punktem przewagi na Widzewem Łódź.

Nie wspominamy o tym oczywiście, żeby sugerować, że na finiszu obecnych rozgrywek to Wisła będzie mistrzem Polski. Nie, na to jednak jest jeszcze za wcześnie przy obecnym potencjale drużyny z ul. Reymonta. Chcemy jedynie podkreślić, że takie rzeczy, takie porażki w futbolu po prostu się zdarzają. Tym bardziej w sytuacji gdy jeden zespół ma lepszych piłkarzy. Bo na dzisiaj, żeby „Biała Gwiazda” mogła liczyć na zdobycie punktów z Lechem, musiałaby mieć swój świetny dzień, a „Kolejorz” słabszy. W piątek było akurat odwrotnie, co skończyło się jak skończyło…