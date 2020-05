Wisła Kraków w fatalnym stylu przegrywa z Piastem w Gliwicach

Mecz rozpoczął się dla Wisły najgorzej jak mógł. Nie minęła jeszcze nawet minuta, a już krakowianie przegrywali. Piast wymienił kilka podań, w końcu piłka trafiła do Martina Konczkowskiego. Ten dośrodkował w pole karne, gdzie było sporo wiślaków, więc wydawało się, że powinni spokojnie poradzić sobie z tym atakiem. Nastąpił jednak moment totalnego chaosu w krakowskiej „szesnastce”. Piłka odbijała się od nóg, by w końcu trafić do Jorge Felixa, a ten szybkim strzałem w tzw. krótki róg pokonał Michała Buchalika, który dał się zaskoczyć.

Jeśli ktoś pomyślał, że szybko stracony gol podziała na wiślaków, jak zimny prysznic, to w kolejnych minutach musiał mocno się rozczarować. Krakowianie nie zdołali bowiem sobie stworzyć nawet jednej okazji na wyrównanie, a już przegrywali 0:2. I to na własne życzenie. W prostej sytuacji Gieorgij Żukow tak bowiem wycofywał piłkę do Vullneta Bashy, że praktycznie podał, ale nie koledze z drużyny, a Felixowi, który rozegrał szybką akcję z Piotrem Parzyszkiem, a ten nie miał problemów ze strzałem do siatki.