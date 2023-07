Wisła Kraków w czołówce raportu PZPN. Dobra organizacja, świetnie boisko, liczni kibice

„Biała Gwiazda” ma najlepsze stanowisko dowodzenia podczas swoich meczów. Bardzo wysoko zostały ocenione również warunki pracy dla mediów, co możemy jedynie potwierdzić, że w tym zakresie jest w Krakowie pełny komfort. Wyżej w tej kategorii zostało sklasyfikowane Podbeskidzie, a tuż za nim GKS Tychy, ŁKS i Wisła. Krakowski klub wygrał natomiast w kategorii polityki informacyjnej, czemu trudno się dziwić biorąc pod uwagę życzliwość w podejściu do przedstawicieli mediów ze strony biura prasowego „Białej Gwiazdy”.

Jeśli chodzi o warunki do oglądania meczu to Wisła jest pierwsza wspólnie z Podbeskidziem. Boisko krakowianie mieli natomiast zdecydowanie najlepsze w całej I lidze i można tylko przypuszczać, że po wymianie murawy to się nie zmieni.