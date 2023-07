Wisła Kraków. Vullnet Basha: Powinniśmy strzelić trzecią bramkę i zabić mecz

W drugiej połowie Basha został jednak zmieniony, co wpłynęło negatywnie na grę Wisły. Powoli przestawała mieć taką przewagę w środku pola jak z nim w składzie. - Dawno nie rozegrałem całego meczu, więc dlatego tak to było zaplanowane, że zagram tym razem około godziny. Ale mogę zapewnić, że krok po kroku będzie tych minut więcej - tłumaczy piłkarz.

W rozmowie z pomocnikiem Wisły poruszyliśmy temat jego gry w pierwszym składzie. On sam mówi o tym: - Miałem dobre przygotowania. Czuję się bardzo dobrze. Skoro trener zdecydował, że zagram w podstawowym składzie, to jest oczywiste, że musiałem być gotowy. Jestem z tego powodu szczęśliwy. Będę jeszcze mocniej pracował, żeby w kolejnych meczach było podobnie.

Po wyjazdowej konfrontacji z Górnikiem Łęczna w następnej kolejce Wisła znów zagra w gościach. Tym razem z Polonią w Warszawie. To beniaminek I ligi, ale Vullnet Basha nie ma wątpliwości, że będzie to trudna przeprawa: - Każdy mecz będzie ciężki, bo jesteśmy Wisłą Kraków i wiadomo jak każdy na starcie z nami będzie się mobilizował. Dla wielu drużyn mecz z nami to najważniejsze spotkanie w sezonie. Cóż, po prostu musimy być na to gotowi.