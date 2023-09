Wisła Kraków. Udane występy wiślackich kadrowiczów i przygotowania do meczu z Chrobrym Głogów

Absencje nie są na szczęście dla wiślaków w większości przypadków spowodowane jakimiś urazami, a bardziej wyjazdami na mecze młodzieżowych reprezentacji Polski. A po nich kadrowicze mają prawdziwe powody do zadowolenia. Kacper Duda wystąpił np. w meczu z Portugalią, który kadra U-20 wygrała w Łomży aż 4:0, a pomocnik Wisły zagrał w tym spotkaniu od 56 minuty. W poniedziałek z kolei Duda będzie miał szansę występu z rówieśnikami z Niemiec w Legnicy.

Inny wiślacki kadrowicz, ten występujący w reprezentacji Polski U-18, czyli Jakub Krzyżanowski najpierw zagrał pełne 90 minut w zremisowanym 4:4 meczu z Chorwacją podczas turnieju towarzyskiego, rozgrywanego w tym kraju. Drugi mecz kadra U-18 zagrała z Arabią Saudyjką i wygrała 4:0. W tym spotkaniu Krzyżanowski zagrał od 64 minuty, ale za to wpisał się na listę strzelców, bo to właśnie on ustalił wynik spotkania, które zostało rozegrane w Cakovecu. Dodajmy, że ostatni mecz Polacy zagrają 12 września, a ich rywalem będzie Walia. W Chorwacji obok Jakuba Krzyżanowskiego są również inni wiślacy, choć bardziej ci z drużyn młodzieżowych czy IV-ligowych rezerw. Bramkarz Jakub Stępak nie zagrał jeszcze ani minuty w tym turnieju. Z kolei Adam Pieniądz zaliczył drugą połowę meczu z Arabią Saudyjską.