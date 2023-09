Wisła Kraków tylko zremisowała z Chrobrym Głogów. Kibice znów domagają się dymisji Radosława Sobolewskiego

Wisła od pierwszych minut ruszyła do ataków, mocno przycisnęła Chrobrego. Nie przyniosło to jednak konkretów, a pierwszy atak gości dał im prowadzenie. W 7 min błąd popełnił Alvaro Raton, do którego podawał Alan Uryga. Bramkarz Wisły przepuścił niespodziewanie piłkę na rzut rożny, a po nim Mikołaj Lebedyński głową posłał piłkę do siatki.