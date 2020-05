Wisła Kraków. Trzy tygodnie na przygotowanie formy muszą wystarczyć

Od poniedziałku piłkarze Wisły Kraków wejdą w nowy etap przygotowań do wznowienia rozgrywek ekstraklasy. Po treningach w mniejszych grupach, w których brali udział od minionego czwartku, teraz przyjdzie pora na pracę całego zespołu. Czasu na przygotowanie odpowiedniej formy długiego nie będzie. Pierwszy mecz „Białej Gwiazdy” zaplanowano dokładnie na 30 maja, gdy podopieczni Artura Skowronka zagrają w Gliwicach z Piastem.

Szkoleniowiec Wisły spokojnie podchodzi do tego, w jak krótkim czasie musi przygotować drużynę. Sytuacja jest całkowicie nowa, bo zawodnicy mieli przerwę we wspólnych treningach przez pięć, sześć tygodni. To bardzo długi okres, ale Skowronek ucina spekulacje i mówi: - Taktycznie, fizycznie musimy być gotowi na pierwszy mecz, bo potrzebujemy punktów. Powodem do jego optymizmu może być fakt, że zawodnicy profesjonalnie podeszli do swoich obowiązków w czasie przymusowych treningów indywidualnych. Wykazały to badania, jakie przeprowadzono wiślakom tuż przed wznowieniem wspólnych zajęć. Wyniki tych badań nie pozostawiają wątpliwości, że nawet jeśli piłkarze „Białej Gwiazdy" coś stracili przez kilka tygodni z przygotowania fizycznego, to ten ubytek jest tak niewielki, że szybko uda się wszystko nadrobić.

- Jestem zbudowany, bo okazuje się, że zawodnicy są w naprawdę dobrej dyspozycji - podkreśla Skowronek. - Spadek wytrzymałości szybkościowej, bo ją sprawdzaliśmy, jest niewielki i można to wszystko szybko odbudować. Średnia zespołu jest generalnie bardzo dobra. To powoduje, że nie musimy robić dużo elementów, związanych z pojemnością tlenową. Możemy wprowadzać małe, średnie gry bez obaw, że zakończy się to kontuzjami.

Wiślacy, tak jak pozostałe ekipy, będą przygotowywać się do restartu ligi jedynie poprzez gry wewnętrzne. Sparingów nie będzie, co mimo wszystko sprawia, że forma zarówno „Białej Gwiazdy”, jak i innych drużyn, będzie pewnego rodzaju niewiadomą. Jak z nią rzeczywiście jest, przekonamy się dopiero wtedy, gdy ekstraklasa na dobre wznowi rozgrywki. Trener Wisły zdaje sobie oczywiście sprawę, że taki cykl przygotowań nieco utrudni jego sztabowi zadanie, ale nie rozdziera z tego powodu szat.

- Wiele razy mówiłem, że dla nas wszystkich jest to nowa sytuacja. Każdy trener zaplanował jednak wszystko w taki sposób, żeby te trzy tygodnie wspólnej pracy wystarczyły przed pierwszym meczem. Nie mamy zresztą innego wyjścia. Ja jestem przekonany, że praca z całą ekipą w formie gier wewnętrznych przyniesie spodziewany efekt i będzie to już widać w pierwszym meczu z Piastem - mówi opiekun wiślaków.

Liga, gdy wznowi już rozgrywki, toczyć się będzie w szybkim tempie. W siedem tygodni piłkarze ekstraklasy rozegrają jedenaście kolejek, co oznacza, że często przyjdzie im grać co trzy dni. Kluczem do dobrych wyników może być zatem nie tylko dobre przygotowanie do gry, ale również szeroka kadra. W tych zespołach, które mają więcej zawodników na dobrym, wyrównanym poziomie, będzie łatwiej rotować składem i łatwiej też będzie zapewne o punkty. Jeśli chodzi o Wisłę, to jednym z niewielu pozytywnych aspektów pandemii jest ten, że udało się postawić na nogi praktycznie wszystkich zawodników, którzy zmagali się z urazami. W ostatnich dniach trenowali już nawet David Niepsuj i Krzysztof Drzazga, którzy jeszcze niedawno przechodzili rehabilitację po naprawdę poważnych kontuzjach. Obaj nie ćwiczą może jeszcze z takimi obciążeniami, jak ich koledzy, ale najważniejsze, że pewnym wydaje się być to, że będą do dyspozycji Artura Skowronka na mecze ligowe, co zwiększy jego pole manewru.

Inna sprawa, że pozostaje trochę niepewności, związanej z kontraktami, bo ich pokaźna część (piętnaście) wygasa z końcem czerwca. To oznaczać może, że inaczej będzie zespół wyglądał w czerwcu, a inaczej w lipcu, gdy liga będzie finiszować. W Wiśle prowadzą już jednak rozmowy w tej sprawie. Jest szansa, że uda się ten problem w większości przypadków rozwiązać z korzyścią dla zespołu „Białej Gwiazdy".

