Wisła Kraków. Trudne rozmowy, czyli w jakim sprzęcie grać będzie „Biała Gwiazda”?

Wbrew pozorom sprawa nie jest oczywista. Widać to było kilka tygodni temu na przykładzie Liverpoolu. „The Reds” w obecnych rozgrywkach, które również w Anglii zostały zawieszone, grają w strojach firmy New Balance. Problem w tym, że od 1 czerwca w życie miał wejść nowy, bardzo wysoki kontrakt z firma Nike. Przygotowana była w związku z tym gigantyczna kampania reklamowa. Gdy okazało się, że sezon Premier League nie zostanie dokończony przed 31 maja, doszło do sporego zamieszania. Początkowo obie firmy nie chciały ustąpić. W skrócie - ludzie z New Balance stali na stanowisku, że umowa powinna być zrealizowana do końca sezonu. W Nike’u chcieli z kolei wejścia w życie umowy zgodnie z wcześniejszymi zapisami. Koniec końców, gdy emocje nieco opadły, wszyscy zrozumieli, że sytuacja jest tak ekstremalna, że trzeba się dogadać. I stanęło na tym, że Liverpool sezon ostatecznie dokończy w strojach New Balance.