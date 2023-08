Wisła Kraków. Trener Radosław Sobolewski w ogniu krytyki, ale po kompromitującym meczu w Tychach na razie bez zmian w „Białej Gwieździe”

Kibice Wisły Kraków mają pełne prawo być mocno rozczarowanymi po starcie drużyny w nowym sezonie I ligi. Po czterech kolejkach „Biała Gwiazda” ma raptem pięć punktów na koncie i do liderującego zespołu GKS-u Tychy traci już siedem punktów. Mimo kiepskiego startu i fatalnej gry w ostatnim meczu w Tychach, na razie nie zanosi się na to, żeby w klubie z ul. Reymonta podjęto jakieś ostrzejsze działania, choćby w sprawie sztabu z trenerem Radosławem Sobolewskim na czele.

Po tym, co Wisła zaprezentowała w Tychach trudno się dziwić zdenerwowaniu fanów. Nie chodzi już nawet o samą porażkę 0:1, bo to w sporcie się zdarza. Bardziej w oczy kłuje postawa drużyny, liczne banalne wręcz błędy. W internecie pojawiła się nawet kompilacja prostych, niewymuszonych strat, jakie wiślacy mieli w sobotę w drugiej połowie. Obraz wręcz bije po oczach! Na filmiku widać bowiem jak w łatwych sytuacjach piłkarze Wisły podają wprost do rywali, podają niedokładnie, grają wręcz niechlujnie. Czy to brak odpowiedniej koncentracji, odpowiedniego przygotowania mentalnego do meczu? Trudno powiedzieć, ale fakty są takie, że tyszanie wyglądali w takim zwykłym podejściu do meczu o wiele lepiej od wiślaków.

Najwięcej gromów po meczu z GKS-em ląduje na głowie trenera Radosława Sobolewskiego. Sporo kibiców w komentarzach domaga się dymisji tego szkoleniowca. Tej jednak na razie na pewno nie będzie. Presja oczywiście rośnie, a gdzie jak gdzie, w Wiśle akurat dość mocno wsłuchują się w głos trybun. Z naszych informacji wynika jednak, że przynajmniej do pierwszej przerwy reprezentacyjnej o żadnych zmianach nie będzie mowy. To oczywiście sytuacja na dzisiaj, bo jesteśmy sobie w stanie wyobrazić i taki scenariusz, w którym Wisła prezentuje się źle w dwóch najbliższych domowych meczach z Odrą Opole i Arką Gdyni, traci w nich punkty i decyzja zostaje jednak podjęta szybciej. Na ten moment jednak nie ma planów zmiany trenera. Radosław Sobolewski dostanie po prostu szansę, żeby wydobyć zespół z kryzysu. Bo, że w nim on jest, chyba nikt nie ma już wątpliwości. Wisła zagrała ostatnio bardzo słabo, a jakby tego mało, oliwy do wiślackiego ognia dolała jeszcze Arka Gdynia, która strzeliła Stali w Rzeszowie trzy bramki. Tej samej Stali, której Wisła nie była w stanie strzelić ani jednej…

Piłkarze Wisły sami muszą też popatrzeć na swoją postawę krytycznie. Czy rehabilitacja za koszmarny występ w Tychach nastąpi już w piątek? Na razie pewne jest to, że będzie to dla Wisły bardzo trudny mecz. Bo Odra również wystartowała w tym sezonie znacznie lepiej od „Białej Gwiazdy” i z dorobkiem dziewięciu punktów zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Wisła jest dziesiąta, co biorąc pod uwagę aspiracje, nakłady i warunki pracy, jakie ma drużyna z Krakowa, jest wynikiem po prostu na ten moment kompromitującym.

