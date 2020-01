Wisła Kraków. Transfer Heberta to bezpieczny ruch „Białej Gwiazdy”

28-letni Brazylijczyk pierwszy raz do Polski trafił przed wiosenną częścią sezonu w 2014 roku. Okazało się, że Piast Gliwice przeprowadził wtedy dobry transfer. Przez cztery lata gry w naszym kraju Hebert wyrobił sobie solidną markę, ale w 2018 roku zdecydował się na przenosiny do Japonii. Występy w JEF United Ichihara potwierdziły, że tego stopera cechuje solidność. Grał w Kraju Kwitnącej Wiśni regularnie, uzbierał w sumie 45 meczów, w których strzelił cztery bramki.

Jesienią były duże zastrzeżenia do gry obronnej „Białej Gwiazdy”. W 17 meczach Wisła straciła aż 35 bramek, co jest drugim najgorszym wynikiem w całej ekstraklasie. Tylko zamykający tabelę ŁKS Łódź ma więcej straconych goli (37), a żaden inny zespół poza tą dwójką nie przekroczył granicy 30 straconych bramek. Wzmocnienie defensywy stało się zatem nakazem chwili, a wybór musiał być bardzo rozważny. I właśnie w tym kierunku poszła Wisła, sięgając po Heberta.

Teraz zdecydował się na powrót do Polski, bo śmiało można zaryzykować tezę, że tutaj notował swój najlepszy do tej pory czas w karierze, znaczony m.in. drugim miejscem w ekstraklasie i co za tym idzie srebrnym medalem w barwach Piasta Gliwice w 2016 roku. W przypadku Heberta plusem są nie tylko jego umiejętności, ale również fakt, że bardzo dobrze zna realia polskiej ekstraklasy. Dla Wisły może okazać się to bezcennym kapitałem. Można śmiało zaryzykować tezę, że jeśli Hebert będzie w takiej formie, jaką prezentował w Piaście, szybko powinien wywalczyć sobie miejsce w podstawowym składzie „Białej Gwiazdy”.

