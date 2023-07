Wisła Kraków. To już oficjalna informacja. „Biała Gwiazda” ma nowego skrzydłowego Bartosz Karcz

Bartek Ziółkowski/wislakrakow.com

To już ósmy transfer do klubu w letnim oknie transferowym. Wisła Kraków oficjalnie poinformowała, że jej zawodnikiem został 22-letni Angel Baena Perez. Podpisał on w poniedziałek z „Białą Gwiazdę” dwuletnią umowę, do 30 czerwca 2025 roku.