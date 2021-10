Wisła Kraków. Takie porażki jak „Białej Gwiazdy” w Gliwicach, piłkarzy bolą najbardziej

Biorąc pod uwagę jak ten mecz wyglądał, „Biała Gwiazda” po prostu nie miała prawa go przegrać. Remis to było absolutne minimum, co z Górnego Śląska powinna wywieźć. Piast w ofensywie wyglądał bardzo blado. Musiał zdawać sobie zresztą z tego doskonale sprawę trener Waldemar Fornalik, bo nastawił drużynę przede wszystkim na to, żeby gola nie stracić. Tak jakby remis 0:0 brał w ciemno, żeby przerwać korkociąg porażek. Piast w tym meczu nie szedł do pressingu, jeśli wyprowadzał akcje, to z własnej połowy. Te ataki były zresztą nieliczne. Tak naprawdę przez większość meczu pod bramką Wisły panował błogi spokój. I być może to uśpiło Pawła Kieszka, bo błąd jaki popełnił w 68 min to mocna kandydatura do kiksu nie tyle kolejki, co całego sezonu. Fakty są jednak takie, że ten kiks ostatecznie o porażce Wisły przesądził. Czy również o tym, że Kieszek w kolejnych meczach zajmie miejsce co najwyżej na ławce rezerwowych? Tego nie można przesądzać, choć nie był to pierwszy poważny błąd tego bramkarza w tym sezonie. Taki popełnił choćby przy pierwszej bramce w Poznaniu. A zapytany o kwestię obsady bramki, trener Adrian Gula mówi: - Teraz mamy przerwę na reprezentację. Po jednej sytuacji na Lechu nie byłoby fajnie dokonywać zmiany w bramce. Teraz mamy więcej czasu, żeby się mocniej nad tym zastanowić. Zobaczymy jak Paweł i drużyna zareagują na sytuację, która zdarzyła się w meczu.