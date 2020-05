Wisła Kraków szykuje się na powrót ekstraklasy i szuka oszczędności

W najbliższa sobotę piłkarze Wisły Kraków wznowią rozgrywki ekstraklasy wyjazdowym meczem z Piastem Gliwice. Kolejne dwa spotkania „Biała Gwiazda” rozegra u siebie, a jej rywalami będą Legia Warszawa i Raków Częstochowa. W normalnych warunkach byłaby to okazja do sporego zarobku dla Wisły, bo szczególnie w przypadku meczu z Legią, stadion przy ul. Reymonta zapełniłby się po brzegi. Ponieważ jednak mecze do końca sezonu będą rozgrywane bez udziału publiczności, krakowski klub szuka sposobu na zminimalizowanie strat.

WISŁA KRAKÓW. Najbogatszy serwis w Polsce o piłkarskiej drużynie "Białej Gwiazdy" Jednym ze sposobów na to była emisja akcji na platformie Beesfund. Akcja sprzedaży potrwa jeszcze do 13 czerwca, ale już teraz krakowianie zgromadzili w ten sposób ponad 2,5 mln złotych. Kolejny ruch, jaki wykonała Wisła, to podjęcie rozmów z miastem w celu obniżenia opłat za wynajem stadionu na poszczególne mecze. Negocjacje najpierw z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim, a następnie ustalanie szczegółów całej operacji z dyrektorem Zarządu Infrastruktury Sportowej Krzysztofem Kowalem, zakończyły się powodzeniem. Wisła będzie płaciła znacznie mniej za poszczególne mecze niż miało to miejsce, gdy kibice na stadion mogli przychodzić, a opłata wynosiła 123 tysiące za poszczególne spotkania. Warto dodać, że Wisła poniesie z tytułu organizacji meczów znacznie mniejsze koszty. Nie trzeba będzie np. wynajmować w tak dużym stopniu, jak miało to miejsce w przypadku normalnie rozgrywanych spotkań, firm ochroniarskich.

Wracając do relacji z miastem warto dodać, że udało się również rozłożyć spłatę długu, jaki ma Wisła wobec magistratu na dłuższy okres i mniejsze raty. To wszystko oznacza, że oszczędności w klubowym budżecie, wynikające z rozliczeń z miastem będą spore.

Na tym nie koniec, bowiem Wisła przymierza się również do zarabiania już na samych meczach, choć wiadomo, że wpływy będą znacznie mniejsze od tych, na które „Biała Gwiazda” mogłaby liczyć w przypadku rozgrywania meczów z kibicami na trybunach. Można jednak choć trochę zminimalizować straty w tym przypadku. I w Wiśle zamierzają to zrobić przynajmniej na dwa sposoby. Po pierwsze wciąż aktualny jest pomysł tzw. wirtualnych biletów. W skrócie chodzi o to, że kibice będą mogli w różnych cenach kupować bilety na poszczególne mecze i w ten sposób pomóc swojemu klubowi. Przykłady podobnych akcji, organizowanych w klubach zagranicznych, pokazują, że to może przynieść poważne wpływy do klubowej kasy. Wygląda na to, że Wiśle ustalane są w tej sprawie ostatnie szczegóły, bo Karolina Biedrzycka, rzecznik prasowy klubu mówi na ten temat: - Dyskutujemy jeszcze na temat rozwiązania tej kwestii. Będziemy informować, gdy zostaną podjęte decyzje.

Skoro trybuny będą puste, to można je wykorzystać w inny sposób. I Wisła ma zamiar to zrobić sprzedając reklamy, które zostaną wyłożone na miejscach widocznych w transmisjach telewizyjnych. Nie jest to całkiem nowy obrazek, bo „Biała Gwiazda” korzystała z takiej formy sprzedaży reklam już wcześniej. Wielkoformatowe reklamy wykładane były na sektorach podczas meczów, które cieszyły się mniejszym zainteresowaniem i gdy stadion nie zapełniał się w komplecie. Teraz jednak skala będzie znacznie większa, a reklamy pojawią się praktycznie na każdej z trybun, która będzie widoczna w transmisji telewizyjnej. Chodzi głównie o trybunę wschodnią, ale również narożniki od strony wschodniej. Tego typu oferta, która jest zróżnicowana, spotkała się zresztą z bardzo pozytywnym odbiorem sponsorów. - Zgodnie z ofertą można zakupić reklamę na wybrany mecz, wszystkie w rundzie zasadniczej lub wszystkie w ramach zasadniczej i finałowej. W tym momencie zostały nam ostatnie miejsca reklamowe za bramkami - tłumaczy Biedrzycka.

Ich nie zobaczysz już w Ekstraklasie w tym sezonie