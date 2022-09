Wisła Kraków. Szykują się do trudnych meczów w I lidze. Przerywnikiem sparing z Rabą Dobczyce

W Wiśle od kilku dobrych lat jest już taka tradycja, że w czasie przerwy na mecze reprezentacji „Biała Gwiazda” wybiera się do mniejszych ośrodków piłkarskich, gdzie nie brakuje jej kibiców. Tym razem trafiło na Dobczyce i Rabę, która informuje: Drużyna, która ongiś rywalizowała w europejskich pucharach m.in. z wielką Barceloną czy też Realem Madryt, przyjedzie do Dobczyc, by zmierzyć się towarzysko z Rabą! Dla naszego Klubu - świętującego w tym roku 100-lecie istnienia - będzie to wydarzenie najwyższej rangi.

Obchodząca swój jubileusz Raba Dobczyce występuje na co dzień w III grupie krakowskiej klasy okręgowej. Po sześciu kolejkach obecnego sezonu zajmuje 10. miejsce z dorobkiem siedmiu punktów.

Wiślacy głównie skupiają się jednak na przygotowaniach do kolejnych spotkań w I lidze. A krakowian czeka naprawdę trudny terminarz. Wyniki spotkań z Chojniczanką, ŁKS-em czy Bruk-Betem Termalicą Nieciecza określą tak naprawdę najbliższą przyszłość zespołu z ul. Reymonta. Przygotowania toczą się w okrojonym składzie, bo kilku piłkarzy wyjechało na mecze reprezentacji. W środę całe spotkanie w kadrze Polski U-19 na ławce rezerwowych przesiedział Kacper Duda. „Biało-Czerwoni” wygrali w Gdyni 2:0 po bramkach Mateusza Kowalskiego w 40 min oraz Szymona Michalskiego w 88 min z Bośnią i Hercegowiną. Mecz rozegrano w ramach eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy. Kolejne spotkania drużyna Marcina Brosza rozegra również w Gdyni. 24 września o godz. 18 z Estonią oraz 27 września o godz. 14 z Włochami.