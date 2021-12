Wisła Kraków szybko ruszyła z transferami. Ma nowego piłkarza ze Szwecji

Ring to przede wszystkim lewy obrońca, ale może grać również na środku obrony. Ostatnio występował w swojej ojczyźnie, w Kalmar FF. Był tam podstawowym zawodnikiem. W 2021 roku rozegrał 28 meczów, w których strzelił trzy bramki i zaliczył dwie asysty. 26-letni piłkarz w swojej karierze występował przede wszystkim w Szwecji. Jest wychowankiem Orebro SK, skąd trafił najpierw na wypożyczenie do BK Forward, a na początku 2019 roku został sprzedany do angielskiego Grimsby Town, gdzie jednak nie zrobił furory, bo prawie tam nie grał. Szybko wrócił do Szwecji, gdzie związał się ze wspomnianym Kalmar. I tutaj dobrze się odnalazł, grał regularnie, ale po wygaśnięciu kontraktu znów postanowił ruszyć poza ojczyznę. Wybrał Wisłę, która zaproponowała Szwedowi znacznie lepsze warunki finansowe od tych, które miał w Kalmar.