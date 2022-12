Wisła Kraków. Świąteczne spotkanie wiślackiej społeczności. Zobaczcie zdjęcia

Już na początku świątecznego spotkania wiślaków prezes Jarosław Królewski przywitał gości razem z p.o. prezesa Tomaszem Jażdżyńskim, a do wtorku również udziałowcem piłkarskiej spółki. Królewski w swojej przemowie podkreślał powrót do wiślackiej tradycji świątecznych spotkań i mówił, by patrzeć przede wszystkim w przyszłość.

Jażdżyński z kolei wspomniał jak trudnym rokiem był 2022 i życzył wszystkim, by kolejny był zdecydowanie lepszy.

Wtorkowe spotkani miało specjalny charakter, a Królewski zadbał m.in. o niecodzienne w takich przypadkach prezentacje. Głos zabrała Magdalena Dziewguć z Google Cloud, która otworzyła dyskusję o tym jak budować ambitne organizacje, jak korzystać z kreatywności jak radzić sobie w trudnych chwilach oraz jak zarządzać emocjami w budowaniu zespołu i oczekiwań.