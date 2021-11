Wisła Kraków. Strzelił pierwszego gola w ekstraklasie. Zapewnił sobie miejsce w składzie na Radomiaka

W Białymstoku Wisła zagrała słabo. Zaczęło się od nieodpowiedzialnego zagrania Macieja Sadloka, co w efekcie spowodowało faul Michala Frydrycha i czerwoną kartkę dla Czecha. Wisła musiała ponad 80 minut grać w dziesiątkę i nie poradziła sobie z tym faktem. Jednym z niewielu zawodników „Białej Gwiazdy”, do którego trudno mieć większe pretensje za ten występ, był Serafin Szota. To właśnie młody obrońca Wisły został posłany do boju przez Adriana Gulę, gdy do szatni musiał zejść Frydrych. I Szota nie grał źle. Strzelił bramkę na 1:1, kilka razy dobrze interweniował w obronie, chroniąc zespół przed stratą goli. Niewiele zabrakło również, by to właśnie on wybił piłkę z linii bramkowej po strzale Tomasa Prikrila i zapobiegł stracie gola na 1:2.