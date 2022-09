Wisła Kraków straciła podstawowego piłkarza. Na długo Bartosz Karcz

Fatalnie zakończył się meczu z Puszczą Niepołomice dla środkowego obrońcy Wisły Kraków Josepha Colleya. Musiał on zakończyć grę już po pierwszej połowie z powodu kontuzji i to mocno złożonej. Teraz „Biała Gwiazda” opublikowała raport medyczny, dotyczący piłkarza, z którego wynika, że czeka go przynajmniej kilka tygodni przerwy.