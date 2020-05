Wisła Kraków straci swojego pomocnika? Vullnet Basha przeniesie się do Grecji?

Zainteresowanie Bashą nie musi dziwić, jeśli przypomnimy, że piłkarzem Panathinaikosu jest już inny były zawodnik „Białej Gwiazdy” Carlos Lopez. Carlitos co prawda jeszcze nie zadebiutował w greckim zespole, bo przeszedł do PAO już po tym, jak w obecnym sezonie zagrał dla dwóch klubów, Legii Warszawa i Al Wahda ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nie można zatem wykluczyć, że to właśnie Hiszpan podpowiedział swoim nowym pracodawcom, że w Krakowie gra taki zawodnik jak Vullnet Basha.

Jeśli zainteresowanie Bashą się potwierdzi, Wisła może zarobić na swoim piłkarzu. Albańczyk ze szwajcarskim paszportem ma bowiem podpisany z „Białą Gwiazdą” kontrakt do 30 czerwca 2021 roku.

