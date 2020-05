Wisła Kraków stawia na dialog z miastem. Pierwsze efekty już są

W środę Wisła Kraków poinformowała, że jej prezes Dawid Błaszczykowski spotkał się z dyrektorem Zarządu Infrastruktury Sportowej Krzysztofem Kowalem. Temat rozmów to oczywiście relacje na linii klub - miasto, którym od dłuższego czasu daleko było do normalności. Teraz ma się to zmienić, a raczej już zaczęło się zmieniać, bo nowy prezes „Białej Gwiazdy” za jeden z podstawowych celów postawił sobie normalizację stosunków z magistratem.

WISŁA KRAKÓW. Najbogatszy serwis w Polsce o piłkarskiej drużynie "Białej Gwiazdy" 20 kwietnia Wisła ogłosiła, że już formalnie Jakub Błaszczykowski, Tomasz Jażdżyński i Jarosław Królewski zostali właścicielami piłkarskiej spółki. Jednym z pierwszych telefonów, jaki wykonał po tym fakcie Kuba, był ten do Janusza Kozioła, pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. rozwoju kultury fizycznej. Przekaz był prosty - w Wiśle chcą nowego otwarcia w relacjach z magistratem. Te przez długi czas ciepłe nie były. Zostawmy już na boku sprawę skompromitowanego zarządu z Sharksami w tle czy przyjmowanie Vanny Ly przez prezydenta Jacka Majchrowskiego. Po tych wszystkich akcjach miał on prawo mocno zrazić się do Wisły. Nowa ekipa, która wzięła się za ratowanie „Białej Gwiazdy” na początku 2019 roku była oczywiście o wiele bardziej wiarygodna, ale też w formułowaniu swoich oczekiwań względem miasta szła mocno „na zwarcie”. W słowach nie przebierał przecież Tomasz Jażdżyński czy były już p.o. prezesa Piotr Obidziński. Efekt był taki, że w ciągu kilkunastu miesięcy owszem, prezydent spotkał się z Jakubem Błaszczykowskim i raz z Jarosławem Królewskim, ale efekt tych spotkań był tak naprawdę żaden, a relacje pomiędzy Wisłą i miastem ograniczały się do niezbędnego minimum, dotyczącego choćby ustalenia warunków wynajmu stadionu przy ul. Reymonta.

Po przejęciu klubu, nowi, już formalni właściciele zrozumieli, że jeśli nie dojdzie do przełomu w relacjach z magistratem, to ich pomysł na odbudowę Wisły będzie o wiele trudniejszy. Dlatego nie był przypadkiem wspomniany telefon Jakuba Błaszczykowskiego do Kozioła. Nie było też przypadku w tym, że praktycznie w każdym wywiadzie, jakiego udzielił Dawid Błaszczykowski po objęciu funkcji prezesa, podkreślał, jak bardzo zależy mu na ociepleniu relacji z miastem. I nie było też przypadku w tym, że to właśnie on został prezesem. Nie ma co kryć, że Piotr Obidziński po niektórych swoich wypowiedziach na temat relacji z miastem, nie był przy Placu Wszystkich Świętych najbardziej oczekiwanym gościem… Odbiór Błaszczykowskich jest tam natomiast zupełnie inny.

Najlepszy dowód to fakt, że prezydent Jacek Majchrowski zgodził się dość szybko spotkać z braćmi Błaszczykowskimi i nie było to spotkanie tylko kurtuazyjne. W ostatnich dniach kwietnia Dawid Błaszczykowski najpierw rozmawiał z Januszem Koziołem, później obaj bracia gościli już u prezydenta. Rozmawiano o konkretach, czyli opłatach za stadion, długu Wisły wobec miasta. Efektem tego spotkania było kolejne, już z dyrektorem ZIS Krzysztofem Kowalem.

Dawid Błaszczykowski potwierdza, że ostro zabrał się do poprawiania relacji z miastem. - Jednym z moich głównych celów było nawiązanie konstruktywnego dialogu z Miastem Kraków, na czym zależy także drugiej stronie - podkreśla prezes Wisły. - Rzeczywiście, miałem już możliwość uczestnictwa w spotkaniu z panem prezydentem Jackiem Majchrowskim, które przebiegło w bardzo miłej atmosferze, a także z innymi osobami odpowiadającymi za kwestie sportowe w Gminie Kraków. Pragniemy wypracować rozwiązanie, które będzie zadowalało Wisłę i miasto. Wierzę, że jesteśmy na dobrej drodze do zbudowania korzystnych relacji i niezbędnego zaufania. Docelowo Wisła nie zmienia planów choćby względem stadionu. Chciałaby być jego operatorem, ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim takimi, że jego modernizacja byłaby przeprowadzona przy udziale przedstawicieli klubu, co w przyszłości pozwalałoby zarabiać na tym obiekcie. Pierwszy, ale niezwykle ważny krok, czyli wykupienie praw projektowych do obiektu, miasto już zrobiło. Trudno natomiast powiedzieć, ile będzie trzeba czekać na kolejne kroki, bo pandemia koronawirusa mocno nadszarpnęła miejski budżet i trudno spodziewać się, żeby z miejskiej kasy przeznaczono kilkadziesiąt milionów akurat na tę inwestycję. Planowane na 2023 rok Igrzyska Europejskie pozwalają jednak wierzyć, że środki uda się pozyskać bądź z budżetu centralnego, bądź z kasy Unii Europejskiej.

To temat na nieco dalszą przyszłość, a palącymi sprawami do rozwiązania na już, są opłaty za stadion, również kwestia długu, jaki Wisła ma wobec miasta. I tutaj braci Błaszczykowskich spotkała duża przychylność. Z naszych informacji wynika, że prezydent Jacek Majchrowski jest pozytywnie nastawiony do obniżenia obecnych opłat za mecze rozgrywane przez Wisłę przy ul. Reymonta po wznowieniu sezonu ekstraklasy. Oczywiście dlatego, że spotkania te będą rozgrywane bez udziału publiczności i w takiej sytuacji 123 tysiące złotych za jedno spotkanie byłoby naprawdę dużym obciążeniem dla klubu. Dwie inne kwestie, w jakich Wisła szuka porozumienia z miastem to obniżenie - przynajmniej na jakiś czas - opłat za powierzchnię biurową oraz przesunięcie spłaty długu, jaki klub ma wobec miasta. I o tych sprawach - już w szczegółach - rozmawiał ostatnio Dawid Błaszczykowski z Krzysztofem Kowalem. Kolejne spotkanie obu stron zaplanowano już na przyszły tydzień. Efekt ocieplania relacji Wisły z miastem powinniśmy zatem poznać już niebawem.

