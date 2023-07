Wisła Kraków. Stara trawa na stadionie już zniknęła. Na razie jest piasek

Wymiana murawy na stadionie Wisły finansowana jest przez Spółkę Igrzyska Europejskie 2023, która korzystała ze stadionu przy ul. Reymonta podczas niedawnej imprezy. Przypomnijmy, że ostatni raz murawa na stadionie Wisły wymieniana była w 2016 roku. Wtedy pierwszy mecz, jaki na niej rozegrano to było międzynarodowe spotkanie Polski z Litwą. Jak informuje Wisła, obecna murawa pochodzi z tej samej plantacji, co nawierzchnia na Stadionie Narodowym, czy obiektach, z których korzystają Radomiak oraz łódzkie Widzew i ŁKS. My dodajmy, że plantacja ta mieści się na Węgrzech.

Murawa na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana znajduje się w posiadaniu TS Wisła Kraków SA na podstawie umowy dzierżawy z Gminą Miejską Kraków, którą reprezentuje Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.