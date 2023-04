Wisła Kraków - Stal Rzeszów. Gdzie obejrzeć mecz? O której transmisja w telewizji? Relacja na żywo wynik 13.04 2023

Kiedy mecz Wisła Kraków - Stal Rzeszów?

"Dawać ten piątek" - pod takim hasłem toczyły się przygotowania wiślaków do meczu ze Stalą. Widać, że piłkarze Radosława Sobolewskiego bardzo przeżyli porażkę w Niepołomicach i chcą jak najszybciej zatrzeć złe wrażenie z sobotniego spotkania.

Warto jednak pamiętać, że w takim samym stosunku (1:2) krakowianie przegrali także we wrześniu ubiegłego roku pierwszą potyczkę ze Stalą. Katem gości okazał się strzelec dwóch bramek Damian Michalik. Wisła odpowiedziała tylko trafieniem Michała Żyro. Wprawdzie padło ono na samym początku meczu, ale wiślacy nie zdołali utrzymać prowadzenia.

Wiosną "Biała Gwiazda" prezentowała zupełnie inne oblicze. Nawet jeśli pozwoliła rywalowi na zdobycie gola, to - za wyjątkiem meczu w Niepołomicach - nie miał on dla końcowego wyniku wielkiego znaczenia. Wisła potrafi odrabiać straty, a częściej to ona od początku do końca narzuca rywalom warunki gry.