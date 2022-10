Wisła Kraków. Średnia punktów na mecz zdobywana przez wszystkich trenerów piłkarzy „Białej Gwiazdy" ZDJĘCIA Jerzy Filipiuk

Sprawdziliśmy, jaką średnią punktów na ligowy mecz osiągnęli wszyscy trenerzy piłkarzy Wisły Kraków, prowadzący ich w ekstraklasie i dawnej II lidze. Ponieważ do 1995 roku za zwycięstwo w meczu przyznawano dwa punkty, a za remis jeden (w latach 1986-1990 za wygraną minimum 3 bramkami zwycięzca dostawał trzy punkty, natomiast przegrany był karany odjęciem punktu), a potem - do dziś - odpowiednio trzy i jeden, by wyrównać szanse wszystkim szkoleniowcom, obliczaliśmy średnią według obecnie obowiązującej punktacji. W przypadku równej średniej, o wyższym miejscu trenera decydowała większa liczba meczów, w których punktował, a w dalszej kolejności większa liczba zwycięstw.