Wisła Kraków sprzeda środkowego obrońcę? Jest wstępne zainteresowanie

O zainteresowaniu Colleyem informują już czeskie media. I w sumie trudno się dziwić, że Dynamo szuka wzmocnień w tej formacji. W czterech kolejkach nowego sezonu drużyna ta nie zdobyła ani jednego punktu i straciła… siedemnaście bramek! Dynamo przegrało kolejno: ze Slovacko 1:4, ze Slavią Praga 1:3, z Hradec Kralove 1:5 i z Victorią Pilzno 2:5. Czy Colley może być receptą dla czeskiego zespołu, żeby poradzić sobie z grą obronną? W tym momencie trudno przesądzać. Sprawa jest na wstępnym etapie, czyli do Wisły nie wpłynęła taka konkretna oferta. Padło natomiast ze strony Czechów zapytanie czy krakowski klub byłby w ogóle skory do rozmów. Byłby, pytanie czy oba kluby dojdą do porozumienia.

Jeśli Wisła sprzeda Josepha Colleya do Czech, będzie musiała poszukać nowego stopera, żeby uzupełnić liczbę piłkarzy na tej pozycji. Mało tego, może być i tak, że „Biała Gwiazda” będzie musiała poszukać nawet dwóch zawodników na tę pozycję. Nie można bowiem wykluczyć, że krakowski klub opuści również Boris Moltenis.