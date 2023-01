Wisła Kraków sprowadza kolejnego Hiszpana. Tachi przechodzi testy medyczne

25-letni piłkarz mierzy 184 cm wzrostu. Do piłkarskiej kariery startował w młodzieżowych drużynach Getafe i Atletico Madryt. W tym ostatnim klubie grał też w rezerwach, by w 2019 roku przenieść się do Deportivo Alaves. Wiosną minionego roku był z tego klubu wypożyczony do CF Fuenlabrada, klubu z Segunda Division. I to jest ostatni klub, w którym do tej pory grał. Tachi 23 razy zagrał w La Liga. W lipcu 2020 roku miał np. okazję wystąpić przeciwko Barcelonie i samemu Leo Messiemu. Dobrze jednak pewnie tego meczu nie wspomina, bo Deportivo Alaves przegrało u siebie aż 0:5, a Argentyńczyk strzelił dwie bramki. W Segudna Division nowy potencjalny zawodnik Wisły zagrał 11 razy w poprzednim sezonie.