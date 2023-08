Wisła Kraków. Sprawa transferu Jacka Góralskiego wyjaśni się w najbliższych dniach

To, że Wisła Kraków chciałaby pozyskać Jacka Góralskiego wiadomo już oficjalnie, ale nie są to jedyne kluby, które starają się o tego zawodnika. „Biała Gwiazda” ma bowiem konkurencję w postaci klubów ekstraklasy, bo Góralskim zainteresowane mają być również Cracovia i Górnik Zabrze. I tym właśnie można wytłumaczyć zwłokę z podpisaniem kontraktu przez piłkarza w nowym klubie, jaki on by nie był. Jak usłyszeliśmy, Jacek Góralski ma bowiem rozważać wszystkie oferty, które ma na stole, by wybrać najlepszą dla siebie. Decyzja, gdzie będzie kontynuował karierę, ma zapaść w najbliższych dniach, nawet do końca bieżącego tygodnia.

Przypomnijmy, że Jacek Góralski jest obecnie wolnym zawodnikiem. Niedawno rozwiązał kontrakt z VfL Bochum. Piłkarz w ostatnich latach miał dość poważne problemy zdrowotne, nie grał za dużo. Jeśli jednak będzie zdrowy, może być wzmocnieniem klubów z ekstraklasy, a z I ligi to już na pewno.