Wisła Kraków. Sponsorzy zostają, sprzedaż akcji „Białej Gwiazdy” przedłużona

Wisła zamieściła komunikat, w którym informuje, że praktycznie wszyscy partnerzy biznesowi zadeklarowali chęć dalszej współpracy z klubem. W niektórych przypadkach konieczna będzie renegocjacja umów, ewentualne ich wydłużenie.

Pełniący obowiązki prezesa Wisły Piotr Obidziński komentuje całą sprawę w następujący sposób: - Wisła Biznes to coś więcej niż tylko konieczny element oferty klubu do rynku - jak widać po deklaracjach wszystkich naszych sponsorów i partnerów - to prawdziwa wartość, to dowód że bycie częścią wiślackiej społeczności ma długofalowy sens, a poświęcenie się jej dziś daje element bezpieczeństwa na przyszłość. Oczywiście bardzo brakuje nam przychodów z dnia meczowego i handlu stacjonarnego, ale jeśli mamy przetrwać, to tylko dzięki uczciwej współpracy i transparentnej komunikacji z każdym kibicem, sponsorem, ale też z zawodnikiem seniorskim, juniorskim i ich trenerami.