Wisła Kraków. Sobolewski kontra Moskal, czyli mistrz kontra mistrz…

Obaj szkoleniowcy jako piłkarze mają w dorobku tytuły mistrza Polski, zdobyte w barwach Wisły. Kazimierz Moskal zrobił to w latach 2001 i 2003 (wcześniej był dwa razy mistrzem jako piłkarz Lecha Poznań, przyp. red.), a Radosław Sobolewski w 2005, 2008, 2009 i 2011. Co ciekawe obaj mieli okazję jako kapitanowie wznosić w czasie dekoracji paterę lub puchar za mistrzostwo. Moskal w sezonie 2002/2003 miał problemy zdrowotne i grał mniej, ale był jednym z kapitanów drużyny i gdy po meczu z Widzewem Łódź, który przesądził o mistrzostwie, doszło do dekoracji, to odbierał paterę wspólnie z drugim z kapitanów tamtej Wisły Kamilem Kosowskim.

Z kolei w 2011 roku kapitanem Wisły był już Radosław Sobolewski. I to on wzniósł już puchar, a nie paterę (tę „Biała Gwiazda” zdobyła wcześniej na własność i jest eksponowana do dzisiaj w biurach na stadionie przy ul. Reymonta, przyp. red.) za 13. tytuł mistrza Polski. Ostatni jak do tej pory… Co ciekawe, w tej ostatniej mistrzowskiej drużynie był też… Moskal. Wtedy już w sztabie trenerskim był asystentem Roberta Maaskanta.