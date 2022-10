Wisła Kraków. „Sobol” - wiślak z krwi i kości, który ma ratować „Białą Gwiazdę”

Był 29 maja 2011 roku. Na nieoddanym jeszcze w pełni nowym stadionie przy ul. Reymonta zjawiło się ponad 24 tysiące widzów, by celebrować to, o czym wiadomo było wtedy od dwóch tygodni i derbowego meczu z Cracovią. To właśnie w tym najważniejszym z najważniejszych dla każdego wiślaka meczu „Biała Gwiazda” wygrała 1:0 i zapewniła sobie 13. tytuł mistrza Polski. Dwa tygodnie później po meczu z Polonią Warszawa pozostało już tylko dopełnić przyjemnej formalności i odebrać mistrzowski puchar. Krótko po godz. 19 Radosław Sobolewski uniósł triumfalnie najważniejsze trofeum w polskim futbolu jako kapitan Wisły Kraków. Któż mógł przypuszczać, że właśnie mamy do czynienia z końcem epoki, że to ostatnie mistrzostwo dla „Białej Gwiazdy” na lata, a w kolejnych sezonach w klubie będzie tylko gorzej i gorzej…