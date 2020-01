Wisła Kraków. Sławomir Peszko wróci do zespołu „Białej Gwiazdy”?

O tym, że akurat Peszko może trafić do Wisły poinformował użytkownik Twittera Krzysztof Kiewicz, który ma zazwyczaj dobre informacje z ul. Reymonta. Napisał on, że „Peszkin” na związać się z „Białą Gwiazdą” 1,5-rocznym kontraktem.

Warto w tym miejscu dodać, że nie bylibyśmy zdziwieni, gdyby Wisła zainteresowana była również pozostała dwójką. Krakowski klub szuka bowiem zawodników na pozycje, na których grają Wolski i Sobiech. Ten pierwszy ma zresztą za sobą bardzo udany okres w Wiśle, gdy reprezentował jej barwy wiosną 2016 roku.

Również Sobiechem Wisła interesowała się bardzo mocno, zanim trafił do Lechii latem 2018 roku. W sprawie sprowadzenia tego napastnika były wtedy prowadzone intensywne rozmowy, ale ostatecznie wybrał on Lechię.

Peszko natomiast spędził przy ul. Reymonta wiosnę 2019 i był to dla niego bardzo dobry okres. To właśnie w Wiśle odbudował formę, szybko stał się jednym z ulubieńców krakowskich kibiców, którzy teraz powrót tego zawodnika do zespołu „Białej Gwiazdy” przyjęliby zapewne z radością.