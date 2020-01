Wisła Kraków. Sławomir Peszko coraz bliżej „Białej Gwiazdy”

Informacja o tym, że Peszko znów może grać dla „Białej Gwiazdy” pojawiła się kilka dni temu, a związana była z tym, że pomocnik dostał do Lechii Gdańsk zielone światło w poszukiwaniu nowego klubu. Choć Peszko miał jeszcze półroczny kontrakt z „Biało-Zielonymi”, otrzymał on informację, że w Lechii nie ma już dla niego miejsca. I tak zrodził się temat powrotu do Krakowa. W piątek pojawiły się nawet informacje, że już w sobotę zawodnik ma przejść testy medyczne przed podpisaniem kontraktu z Wisłą. Zapytaliśmy samego zainteresowanego, jak wygląda obecnie sytuacja. - Jeśli chodzi o testy medyczne, to muszę na razie zdementować te informacje - mówi Sławomir Peszko. - Mogę natomiast potwierdzić, że jesteśmy umówieni na rozmowy. Mam nadzieję, że decydujące. Zamierzam wrócić do Krakowa!

Jeśli rozmowy, o których mówi Peszko, zakończą się pomyślnie, to 34-letni piłkarz podpisze najprawdopodobniej 1,5-roczny kontrakt z Wisłą.