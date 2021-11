Wisła Kraków słabo zagrała w Białymstoku i nie zdobyła nawet punktu

Początek meczu był dość senny. Wisła długo rozgrywała piłkę, Jagiellonia jakoś nie kwapiła się, żeby mocniej przycisnąć. O podniesienie ciśnienia w tym meczu zadbał jednak szybko Maciej Sadlok, który w totalnie nieodpowiedzialny sposób zagrał niedokładnie wszerz boiska do Michala Frydrycha. Efekt był taki, że piłkę przejął Bartosz Bida. W takiej sytuacji faulem ratował się Frydrych, a że piłkarz Jagiellonii wybiegał na czystą pozycję, to kara mogła być tylko jedna - czerwona kartka. W tym momencie nie upłynęło jeszcze nawet dziesięć minut gry!

Po chwili Adrian Gula zrobił taktyczną zmianę, ściągając wściekłego na to, że trafiło na niego Yawa Yeboaha, a wpuszczając na boisko Serafina Szotę, żeby zatkać dziurę w obronie.

Jagiellonia grała w przewadze i co zrozumiałe, uzyskała sporą przewagę. Długo jednak niewiele konkretnego z niej wynikało, bo Wisła dość dobrze się broniła, a gospodarze swoje akcje rozgrywali po prostu za wolno. Mało tego, w 31 min to Wisła stworzyła w tym meczu jako pierwsza naprawdę dobrą okazję na gola. Po dośrodkowaniu w pole karne obrona gospodarzy skoncentrowała się na Mateuszu Młyńskim, ale nagle we wszystko wmieszał się Jan Kliment i to on oddał strzał z bliska. Trafił jednak w Pavelsa Steinborsa.