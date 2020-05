Wisła Kraków. Skąd pochodzą wiślacy? Gdzie się wychowali? Szczukowskie Górki, Leopoldowo, Barcelona... [ZDJĘCIA, MAPY]

Wisła Kraków. Gdzie dorastali jej piłkarze oraz najważniejsi obecnie ludzie w klubie? Sprawdziliśmy. Jasne, każdy wie, że Jakub Błaszczykowski (no i prezes Dawid, rzecz jasna) wychowali się w Truskolasach, że Marcin Wasilewski to chłopak z Nowej Huty. Ale taki Rafał Boguski wcale nie pochodzi z Łomży, z kolei Paweł Brożek z bratem do Kielc dojeżdżali, żeby trenować w Polonii. Najbliżej stadionu Wisły wychował się chyba natomiast jeden ze współwłaścicieli klubu - Tomasz Jażdżyński. Po więcej zapraszamy do tej GALERII.