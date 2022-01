Wisła Kraków. Serafin Szota marzy o występie na Stadionie Narodowym. Już w maju…

- Jak spędził pan przerwę świąteczna po pierwszej w pańskim wykonaniu takiej pełnej rundzie w ekstraklasie?

- Chciałem przede wszystkim dobrze wypocząć. Pojechaliśmy wspólnie z moją narzeczoną na wakacje na tydzień. Odwiedziliśmy też rodziców mojej narzeczonej, również moich w Namysłowie. To był głównie czas dla bliskich, znajomych.

- Z tego, co można było zobaczyć na mediach społecznościowych, Nowy Rok witał pan w piłkarskim gronie, m.in. z zawodnikiem Legii Warszawa Bartoszem Sliszem.

- Mamy swoją paczkę od wielu lat. Nasze narzeczone dobrze się znają, nawet dłużej niż my. Świetnie rozumiemy się z Bartkiem, mamy wiele wspólnych tematów, przyjaźnimy się bardzo. Bardzo lubię spędzać czas w jego towarzystwie.

- Pół żartem, pół serio jakieś „szpilki” legijno-wiślackie się pojawiały?

- Tak jak mówiłem, rozmawiamy na wiele tematów, nie tylko tych związanych z piłką nożną. Ona oczywiście też pojawia się w naszych rozmowach, ale czy były powody do żartów? Może małe były, choć jak popatrzeć na osiągnięcia naszych klubów jesienią, to ani my, ani Legia za wiele powodów do satysfakcji nie mieliśmy. Tym bardziej, żeby żartować z siebie wzajemnie.