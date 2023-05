Wisła Kraków. Sensacja przy Reymonta! „Biała Gwiazda” mocno skomplikowała sobie sytuację

Ten mecz rozpoczął się tak naprawdę już w sobotę, gdy GKS Katowice rzutem na taśmę, w doliczonym czasie gry pokonał Ruch Chorzów 2:1. To otworzyło przed Wisłą drzwi do bezpośredniego awansu do ekstraklasy. Piłkarze „Białej Gwiazdy” już wiedzieli, że na nikogo nie muszą się oglądać, że wystarczy im wygrać dwa ostatnie mecze sezonu zasadniczego, by wywalczyć awans.

Zagłębie jeśli doprowadzało do jakiegokolwiek zagrożenia pod bramką Wisły, to jedynie po stałych fragmentach gry. Nie było to jakieś klarowne sytuacje, ale wrzucane w pole karne Wisły piłki, ale jakieś zamieszanie to przynosiło.

„Biała Gwiazda” miała kontrolę nad meczem, a jedyne czego jej brakowało to skuteczności pod bramką Zagłębia. Ostatniego podania, bardziej precyzyjnego strzału. I jeśli po pierwszej połowie wiślacy mogli mieć jakiś niedosyt, to właśnie o to, że prowadzili zaledwie 1:0.

Drugą połowę Wisła rozpoczęła od mocnych ataków, ale już na jej początku „nadziała się” na kontrę Zagłębia i był to sygnał, że krakowianie muszą grać ostrożniej. Goście byli już bowiem tak schowani na swojej połowie jak przed przerwą. I w 55 min pierwszy celny strzał Zagłębia przyniósł wyrównanie. Przyjezdni rozegrali sprytnie rzut rożny, w końcu Marek Fabry podał do Adriana Trocia, a ten kopnął do siatki.