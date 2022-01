Wisła Kraków. Sebastian Ring: Obiecuję uważać na kartki…

- Jak wrażenia po pierwszych kilku dniach w nowym klubie?

- Czuję się bardzo dobrze. Przede wszystkim dlatego, że wszyscy przyjęli mnie w Wiśle bardzo dobrze. Już wcześniej wiedziałem, że to jest bardzo profesjonalny, duży klub. Jest tutaj bardzo dobre centrum treningowe. Nie pozostaje nic innego jak tylko ciężko pracować. Wszystko jest w najlepszym porządku.

- Jest ktoś kto w nowej dla pana szatni specjalnie panu pomaga?

- Wszyscy! Rozmawiam ze wszystkimi. Praktycznie wszyscy mówią po angielsku, więc nie ma żadnych problemów komunikacyjnych. Z trenerem też mogę spokojnie porozmawiać w tym języku, więc nie ma najmniejszych problemów w adaptacji. Jestem bardzo szczęśliwy, że tutaj trafiłem.

- Jest pan pierwszym szwedzkim piłkarzem w Wiśle. Kiedy otrzymał pan pierwszy sygnał, że krakowski klub jest panem zainteresowany?

- To było w połowie grudnia. Najpierw o zainteresowaniu Wisły moją osobą poinformował mnie mój agent, a później miałem długą rozmowę z dyrektorem sportowym Tomaszem Pasiecznym. Właśnie po tej rozmowie z Tomaszem zacząłem być bardzo pozytywnie nastawiony do tej oferty. To bardzo pozytywna postać, przekonał mnie, że warto w to wejść. Ustalenie szczegółów kontraktu poszło już później dość szybko.