Wisła Kraków ściągnie kolejnego pomocnika? Trop wiedzie do Norwegii

Norweg to kolejny młody piłkarz. Ma 21 lat, a do tej pory grał tylko w jednym klubie - FK Haugesund. Choć Kygard jest młodym zawodnikiem, to ma na koncie już blisko 80 meczów w norweskiej ekstraklasie, również w europejskich pucharach. Za sobą ma również mecze w młodzieżowych reprezentacjach Norwegii. Kontrakt Kygard ze swoim klubem ma do końca 2022 roku, ale jak informuje norweski dziennikarz Arilas Ould-Saada Wisła już rozpoczęła negocjacje z Haugesundą, żeby sprowadzić młodego zawodnika do Krakowa.

