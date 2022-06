Wisła Kraków ściąga piłkarzy z wypożyczeń. Rozpoczną przygotowania z „Białą Gwiazdą”

Niewiele jest na razie wiadomości jak będzie wyglądała kadra Wisły Kraków na nowy sezon, już w I lidze, ale powoli pewne informacje zaczynają się pojawiać. W środę „Biała Gwiazda” już oficjalnie ogłosiła, że trenerem będzie wciąż Jerzy Brzęczek. Teraz wiadomo już, że szkoleniowiec będzie chciał się przyglądnąć młodym zawodnikom, którzy byli ostatnio wypożyczeni.

Wisła poinformowała, że przygotowania z drużyną mają rozpocząć: Kamil Broda, Sławomir Chmiel, Kacper Duda, Daniel Hoyo-Kowalski, Hubert Sobol, Wiktor Szywacz oraz Krystian Wachowiak.

Warto przyglądnąć się dorobkowi tej siódemki na wypożyczeniach. Kamil Broda grał w Chojniczance i walnie przyczynił się do awansu tego zespołu do I ligi. To był dla niego tak naprawdę pierwszy sezon na szczeblu centralnym, w którym grał regularnie. W sumie ten młody bramkarz zagrał w 32 meczach II ligi.