Wisła Kraków. Saudyjczycy ukarani zakazem transferowym

Przypomnijmy, że Wisła wygrała sprawę przed Trybunałem FIFA, który nakazał Al Taawon FC uregulowanie zaległości wobec krakowskiego klubu. Saudyjczycy 15 procent tej kwoty zapłacili przed terminem, ale gdy przyszło do uregulowania całości, już nie dotrzymali zobowiązań. Wisła wystąpiła zatem do FIFA o nałożenie zakazu transferowego na Al Taawon FC, co właśnie stało się faktem.

Jaki będzie dalszy ciąg. Trudno powiedzieć, ale krakowski klub chce jednak podjąć starania, żeby Saudyjczycy zapłacili. Prezes „Białej Gwiazdy” Jarosław Królewski przebywa obecnie w Davos na Światowym Forum Ekonomicznym, ale jak usłyszeliśmy, ma próbować poprzez swoje kontakty porozumieć się z saudyjskim klubem.

