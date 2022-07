Wisła Kraków - Sandecja. Jerzy Brzęczek: Byliśmy zbyt wolni. Dariusz Dudek: Niejedna drużyna tu przegra

Duda, który do tej pory w seniorskiej drużynie Wisły zaliczył jedynie epizod w towarzyskim spotkaniu z Napoli przed rokiem, zagrał od pierwszej minuty i nie zawiódł. Nie miał jednak odpowiedniego wsparcia ze strony innych, bardziej doświadczonych pomocników, dlatego Wisła miała problem z utrzymywaniem się przy piłce na połowie Sandecji.

To jest taki zawodnik, który będzie się rozwijał, a doświadczenie zebrane w tym spotkaniu będzie procentować - mówi Brzęczek.

Dodał, że spodziewa się, iż postęp będą czynić także zawodnicy bardziej doświadczeni, w tym przede wszystkim Michael Pereira.

- Było to pierwsze spotkanie o punkty. Patrzymy na tę sytuację w kontekście przebudowy drużyny i sporej liczby nowych zawodników. To drużyna w 90 procentach inna od tej, która grała wiosną. Jesteśmy w czwartym-piątym tygodniu pracy i są tu zawodnicy, którzy do nas doszli, tak jak Momo Cisse, czy Pereira, którzy potrzebują trochę czasu, aby dojść do pełnej dyspozycji fizycznej.